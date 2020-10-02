إغلاق مبنى وزارة المياه الأردن بعد تسجيل إصابة بكورونا

أعلن الناطق باسم وزارة المياه والري الأردنية، عمر سلامة، اليوم الجمعة، إيقاف العمل في مبنى الوزارة يومي السبت والأحد، بعد ثبوت تسجيل حالة إصابة جديدة بكورونا بين العاملين.
وأوضح سلامة أنه سيتم إيقاف العمل بمبنى الوزارة الرئيسيفي منطقة الشميساني أمام الموظفين والمراجعين على حد سواء بعد التأكد من إصابة موظف يعمل في الفترة الليلية لمركز العمليات والسيطرة بالوزارة.
وبين المسؤول الأردني أنه "تقرر إيقافاستقبال المراجعين حتى الانتهاء من إجراءات التعقيم وفحص المخالطين" مشيرا إلى أنه يتم تطبيق البروتكول المعمول، واتخاذ الإجراءات الاحترازية.
ودعا سلامة الموظفين والمواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة مؤكدا أن كافة إدارات وشركات المياه تعمل بشكل طبيعي في كل مناطق المملكة.
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