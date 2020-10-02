كورونا ترامب.. يتسبب بارتفاع ملحوظ للدولار والين الياباني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أكتوبر 2020 10:14 مساءً - منذ ساعتين

بعد أن كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أصيب بكوفيد-19 ودخل في حجر صحي، قفز الين الياباني الذي يُعتبر ملاذا آمنا إلى أعلى مستوياته في الأسبوع.

وقد يسبب النبأ موجة جديدة من التقلب في السوق إذ يتأهب المستثمرون للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، والتي ستشهد منافسة حامية.

وارتفعت كذلك العملة الأميركية نحو نصف بالمئة مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الشديدي التأثر بالمخاطرة، بينما صعد الين بنحو 0.3 بالمئة إلى 105.27 للدولار وهو أعلى مستوياته منذ الاثنين.

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وانخفض اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1716 دولار.

وحقق الين مكاسب أكبر مقابل عملات أخرى، في ظل تحول واسع النطاق بعيدا عن الأصول العالية المخاطر والسلع الأولية. وكانت أحجام التداول في آسيا هزيلة بفعل عطلات في الصين.

وقال ترامب على تويتر إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد وإنهما سيدخلان في حجر صحي.

ويقول محللون إن هذا قد يقلب حملته رأسا على عقب، لكن التداعيات متوسطة الأمد على العملات لن تتضح على الفور.

وقال شون كالو من ويستباك ”من المحتمل أن يقلص ذلك قدرة ترامب على القيام بحملته الانتخابية“.