استقالة وزير السياحة الإسرائيلي بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أكتوبر 2020 10:14 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن وزير السياحة الإسرائيلي عساف زامير، الجمعة، استقالته احتجاجا على قانون جديد يضع قيودا وضوابط على التظاهر ضد طريقة معالجة الحكومة لأزمة كورونا.

وشرخ زامير، في منشور على “فيسبوك”: “ضميري لا يسمح لي بالبقاء في حكومة تمنع الاحتجاجات حتى في أحلك الأوقات.. بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء يدير البلاد وفقا لمصالحه السياسية”.

وتشهد إسرائيل احتجاجات منذ عدة أشهر اعتراضا على طريقة معالجة الحكومة لأزمة كورونا.

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وكانت إسرائيل سجلت رقما قياسيا جديدا بإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الخميس، بعد إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية تشخيص إصابة 8919 شخصا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، “بلغ عدد مرضى كورونا في البلاد، 248133 حتى صباح اليوم الخميس، بينهم 1571 وفاة”.

وأضافت: “من مجمل الإصابات هناك 810 وصفت حالتهم بالخطيرة و206 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و177752 تماثلوا للشفاء، علمًا بأن المرضى حاليًا القابعين في المستشفيات عددهم 68811”.