أحلام تتلقى جرعة من لقاح كورونا – فيديو

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، اليوم الجمعة، أنها تطوعت لتلقي جرعة تجريبية من لقاح فيروس كورونا المستجد، موثقة ذلك بمقطع فيديو.

ونشرت أحلام مقطع فيديو، أعلنت فيه أنها انضمت إلى التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا، مبررة خطوتها بأنها “إيمان منها، وتقديرا للجهود المبذولة في بلادها، وذلك برغبة منها في المساهمه في إنتهاء جائحة فيروس العصر كورونا”.

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وتمنت أحلام، في حديثها، نهاية موجة انتشار الوباء العالمي، موضحة، حول مشاركتها في التجارب السيريرية، أنها ستتلقى جرعة أخرى، بعد 28 يوما.

وفرضت دول تعمل على إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا على دول أخرى المشاركة في التجارب السريرية، من أجل تمكنها من الحصول على اللقاح بكميات وفيرة لصالح مواطنيها.

وتجري الامارات التجارب السريرية، بعد اتفاق بين مجموعة “جي 42” في دولة الإمارات، وشركة “تشاينا ناشونال بيوتك جروب” الصينية.