شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كورونا الروسي يصل فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت رودريجيز عبر التلفزيون الحكومي من مطار كاراكاس الدولي، إذ وصلت طائرة تحمل الشحنة، أن فنزويلا ستصبح أول دولة تختبر لقاح "سبوتنيك 5" في نصف الكرة الغربي.
ونقلت الوكالة عن وزير الصحة كارلوس ألفارادو قوله إن 2000 شخص سيتلقون اللقاح.
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