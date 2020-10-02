شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كورونا الروسي يصل فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل

قالت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجيز، إن فنزويلا تلقت مجموعة من لقاحات "سبوتنيك 5" الروسية لاختبارها في البلاد، وذلك حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت رودريجيز عبر التلفزيون الحكومي من مطار كاراكاس الدولي، إذ وصلت طائرة تحمل الشحنة، أن فنزويلا ستصبح أول دولة تختبر لقاح "سبوتنيك 5" في نصف الكرة الغربي.

ونقلت الوكالة عن وزير الصحة كارلوس ألفارادو قوله إن 2000 شخص سيتلقون اللقاح.