شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 2521 إصابة في المغرب والجزائر 157 والان نبدء بالتفاصيل

سجّل المغرب 2521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في البلاد إلى 128 ألفا و 565 مصاباً.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنه سُجلت 34 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 2263 وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 106 آلاف و44 حالة بعد الإعلان عن شفاء 1908 حالات.

وسجّلت الجزائر 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس فيها إلى 51847 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى تسجيل ثماني حالات وفاة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 1749 حالةً.