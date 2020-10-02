شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يُقر تفتيش السفن قبالة الساحل الليبي والان نبدء بالتفاصيل
ويخوّل القرار، الذي قدمت ألمانيا مشروعه، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة باحتجاز تلك السفن.
وأدان القرار جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها وانطلاق منها وقبالة الساحل الليبي، التي تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر.
وقال نائب الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة غونتر سوتر في تصريح صحفي اليوم: إنّ اجتماعاً وزارياً حول ليبيا، سيعقد يوم الاثنين المقبل برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة، ووزير الخارجية الألماني.
وأوضح أن هناك عدداً من التطورات المشجعة منها المحادثات الأمنية التي جرت في مصر، والاتفاق على الانتقال السياسي، وصادرات النفط، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك العديد من المشكلات التي يتعيّن حلها، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار ومستقبل العملية السياسية.
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