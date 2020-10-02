شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات حاشدة فى ميدان عابدين بذكرى أكتوبر ودعم الدولة والرئيس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع مئات المواطنين مساء اليوم الجمعة فى ميدان عابدين بوسط القاهرة، للاحتفال بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ودعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى ، ورفع المواطنين علم مصر وصور الرئيس السيسى وكذلك اللافتات المنددة بالإرهاب وجماعة الإخوان الإرهابية، مرددين هتاف " تحيا مصر ".
وشهدت محافظات مصر اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة باللافتات وأعلام جمهورية مصر العربية، احتفالا بالذكرى الـ 47 لانتصار حرب أكتوبر عام 1973، وسط هتافات تحيا مصر لدعم مؤسسات الدولة والرئيس السيسي.
وكان عدد من الأحزاب السياسية دعوا كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.
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