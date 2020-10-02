شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المواطنين يشاركون حزب حماة وطن فى الاحتفال بنصر أكتوبر ودعم الدولة وتأييد الرئيس..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك آلاف المواطنيين فى الاحتفالية التى نظمها حزب حماة وطن للاحتفال بالذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد، ودعم الدولة المصرية وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وتدفق مساء اليوم الجمعة الالاف ، فى محيط منطقة المنصة بمدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ودعم الدولة وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وجاء عدد كبيرمن المحافظات على مستوى الجمهورية وأحياء القاهرة للمشاركة فى الاحتفالية .

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ومن المقرر أن يشارك فى حضور الحفل الفنانين، مصطفى حجاج وعدوية وهشام عباس ومحمد فؤاد وحكيم وفرقة المدفعجية وبوسى وأحمد عصام.