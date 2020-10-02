الدوري الانجليزي.. استمرار غياب حكيم زياش عن مباريات تشلسي بسبب “عدم الجاهزية”

أكد مدرب فريق تشيلسي الانجليزي، فرانك لامبارد، استمرار غياب الدولي المغربي، حكيم زياش، عن مباريات الفريق بسبب “عدم الجاهزية”، حيث يواصل تعافيه من الإصابة التي ألمت به في الركبة قبل شهر.
وقال لامبارد خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي “حكيم زياش يقترب من العودة لكنه غير جاهز للعب”.
وكشف في السياق ذاته أن متوسط الميدان كرستيان بوليسيتش سيكون حاضرا في قائمة الفريق لمباراة الغد، “لكنه لن يبدأ كأساسي لأنه يواصل تعافيه من الإصابة”.
تجدر الاشارة الى أن مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم ، وحيد خليلوزيتش، كان قد وجه الدعوة للنجم حكيم زياش لحضور المبارتين الوديتين المقبلتين أمام السينغال والكونغو الديمقراطية، المزمع إجراؤهما على التوالي يومي 9 و13 أكتوبر الجاري بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.
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