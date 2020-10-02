طنجة.. مصرع امرأة وإصابة اثنين آخرين في حادثة سير خطيرة

تسببت حادثة سير وقعت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في مصرع فتاة وإصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة، بطريق الرباط القديمة.
ووفق شهود عيان، فإن ثلاثة فتيات كن يسقن 3 سيارات نفعية مختلفة، قبل أن يصطدمن ببعضهن البعض، ما تسبب في وفاة شابة وإصابة فتاتين بجروح على مستوى الرأس والأطراف، ما استدعى نقلهما إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة.
وباشرت العناصر الأمنية إجراءاتها القانونية، لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، بينما نقلت سيارة إسعاف جثة الفتاة المتوفاة إلى مستودع الأموات دوق دوطوفار قصد عرضها على تشريح طبي.
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