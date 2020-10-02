التوزيع الجغرافي للإصابات الـ2521 بكورونا.. نصفها في جهة “البيضاء”- التفاصيل

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ2470 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1247 حالة، من بينها 988 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 215 حالة جديدة، منها 73 حالة بالصخيرات تمارة.

وبجهة سوس ماسة سجلت 210 حالة جديدة، منها 154 بأكادير.

وبجهة بني ملال خنيفرة سجلت 169 حالة جديدة، منها 68 حالة ببني ملال.

وبجهة مراكش آسفي، سجلت 165 حالة، منها 89 بمراكش.

وبجهة الشرق، سجلت 158 حالة جديدة، منها 71 حالة بوجدة.

وبجهة درعة تافلالت، سجلت 150 حالة، منها 44 بالراشيدية.

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وبجهة الشمال سجلت 81 حالة جديدة، وبجهة فاس مكناس سجلت 58 حالة جديدة، ، ثم 32 بجهة كلميم واد نون، وبجهة الداخلة وادي الذهب سجلت 15 حالات جديدة، وسجلت بجهة العيون الساقية الحمراء 21 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1908 حالة شفاء، و34 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 128565 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 354 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 7 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 106044 حالة، بمعدل تعاف يناهز 82,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2263 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1.8 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.