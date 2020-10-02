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شكرا لقرائتكم خبر عن المرتزقة.. سلاح أردوغان لإشعال الصراعات والان مع التفاصيل
الجمعة 2 أكتوبر 2020
مجددا، استخدم الديكاتور التركي رجب طيب أردوغان، سلاح المرتزقة وذلك من أجل إشعال الصراعات في المنطقة وكان آخرها استخدامهم في الحرب الدائرة ما بين أرمينيا وأذربيجان.
على الرغم من إنكار تركيا إرسال مرتزقة إلى أذربيجان، كان قد أعلن الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أن تركيا تنقل إرهابيين سوريين وغير سوريين من ليبيا إلى أذربيجان، وفقا لما ذكرته قناة "مداد نيوز".
وخلال مؤتمر صحفي، قال المسماري "مجموعات متطرفة تسيطر على مطارات غرب البلاد"، مضيفا:"لدينا تهديد أمني خطير جداً في غرب البلاد".
وقال المسماري:"تم نقل عشرات الآلاف من المرتزقة السوريين وغير السوريين إلى ليبيا عبر مطاري معيتيقة ومصراتة".
وعرض المسماري صوراً قال إنها جثة أبو عبدالله الربعي التكريتي، زعيم تنظيم "داعش" في شمال إفريقيا، الذي قتل في 14 سبتمبر الماضي.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان إرسال تركيا نحو 1000 مرتزق لدعم أذربيجان في النزاع القائم بإقليم ناغورنو كاراباخ.
ونشرت القناة مقطع فيديو تشرح فيه كل هذه الملابسات بالإضافة إلى تحذير الخارجية الروسية من لجوء تركيا إلى المرتزقة كما اتهمت الرئاسة الفرنسية تركيا بإرسال مرتزقة سوريين إلى إقليم ناغورنو كاراباخ وإشعال التوتر هناك.
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