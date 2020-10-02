شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: 12 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الجمعة، 12148 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وهو عدد أقل من المسجل أمس الخميس البالغ 13970 حالة، كما أنه أقل بكثير من مستويات الأسبوع الماضي المرتفعة التي تجاوزت 16000 إصابة. وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة منذ بدء الجائحة إلى 589653 حالة. وسجلت فرنسا أيضا 136 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة وفيات يومية منذ منتصف مايو وارتفع العدد التراكمي لحالات الوفاة إلى 32155. ويوم الجمعة الماضي تم تسجيل حصيلة وفيات يومية 150 حالة.

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