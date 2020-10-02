شكرا لقرائتكم خبر عن 47,046 إصابة و 900 حالة وفاة بكورونا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 47,046 إصابة مؤكدة و 900 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 7,260,465 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات بسببه 207,302 حالة وفاة.

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