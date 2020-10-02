شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب بخير وسيشارك في انتخابات نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

قالت متحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب بخير ومعنوياته جيدة وسيشارك في انتخابات نوفمبر، كما أنه يريد التحدث إلى الشعب الأمريكي، وسيستمعون إليه بشكل ما قريبا، ونشاطات الرئيس الانتخابية المجدولة سابقا سيتم إنجازها عن بعد,

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