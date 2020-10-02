شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 3 وفيات و1181 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الجمعة عن تسجيل 1181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إن جميع المصابين "حالاتهم مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة".

وأشارت إلى أن مجموع حالات الإصابة المسجلة ارتفع الى 96529 حالة منذ تسجيل أول حالة بنهاية كانون ثان/ يناير الماضي.

وأعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين من تداعيات الإصابة بالفيروس ليرتفع مجموع الوفيات في الدولة الى 424 حالة.

وأفادت الوزارة أنها سجلت شفاء 1168 حالة جديدة لمصابين بالفيروس المستجد وتعافيهم من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، ليرتفع مجموع حالات الشفاء الى 86071 حالة.