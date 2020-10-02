شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن وزوجته ليسا مصابين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكد طبيب المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن وزوجته جيل إن فحص الكشف عن فيروس كورونا أثبت خلوهما من الفيروس. وأضاف الدكتور كيفين أوكونور في بيان "خضع نائب الرئيس جو بايدن والدكتورة جيل بايدن لاختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) للكشف عن مرض كوفيد-19 اليوم وتبين خلوهما من المرض". وأفاد مصدران مطلعان أن الاختبارات أكدت أيضا اليوم الجمعة عدم إصابة المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس وزوجها.

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