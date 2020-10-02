شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يصيب أكثر من 42% من سكان منطقة إيطالية والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت تحاليل الدم في منطقة إيطالية تضررت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا أن 3ر42 بالمئة من سكانها أصيبوا بالفيروس.

وشملت التحاليل التي أجريت في منطقة فال سيريانا بإقليم بيرجامو في يوليو 21467 شخصا، بما يمثل أكثر من ربع السكان البالغين المحليين، حسبما ذكرت السلطات الصحية في بيان.

كما خضع نحو 9000 شخص ممن كانت لديهم آثار الفيروس في الدم لمسحة من الأنف لمعرفة ما إذا كانت إصابتهم مستمرة. وأظهرت الاختبارات أن 154 شخصا فقط لا يزالون مصابين بالفيروس.