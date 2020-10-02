شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يصيب أكثر من 42% من سكان منطقة إيطالية والان نبدء بالتفاصيل
وشملت التحاليل التي أجريت في منطقة فال سيريانا بإقليم بيرجامو في يوليو 21467 شخصا، بما يمثل أكثر من ربع السكان البالغين المحليين، حسبما ذكرت السلطات الصحية في بيان.
كما خضع نحو 9000 شخص ممن كانت لديهم آثار الفيروس في الدم لمسحة من الأنف لمعرفة ما إذا كانت إصابتهم مستمرة. وأظهرت الاختبارات أن 154 شخصا فقط لا يزالون مصابين بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" يصيب أكثر من 42% من سكان منطقة إيطالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.