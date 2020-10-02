اجتماع الجمعية العمومية للسباحة يتمخض عن ثلاثة قرارات هامة

رياضة 2020-10-02 | 19:11 1,071 مشاهدة Advertisements عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العراقي للسباحة، اجتماعها غير عادي اليوم الجمعة في مقر الاتحاد (مسبح الشعب الاولمبي). وتمخض عن الاجتماع ثلاثة قرارات جاءت كالتالي: 1- مصادقة الجمعية العامة على الحسابات الختامية للميزانية المالية للاتحاد لعام 2019. 2- اقرار الميزانية المالية للاتحاد لعام 2020. 3- جرت انتخاب تكميلية لثلاثة اعضاء جدد بدلاً من الاعضاء المتغيبين الذين تم اعفاءهم استناداً لقانون الاتحادات الرياضية رقم 16 لسنة 1986 النافذ.



والاعضاء الثلاثة الجدد في الاتحاد هم كل من: اياد مشير جاسم وعماد غالب حمزة وعدنان عبد الجليل. والاعضاء الثلاثة الجدد في الاتحاد هم كل من: اياد مشير جاسم وعماد غالب حمزة وعدنان عبد الجليل. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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