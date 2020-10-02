رسمياً.. ريال مدريد يعلن رحيل مهاجمه الى روما

رياضة 2020-10-02 | 19:20 5,611 مشاهدة

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانا رسميا قبل قليل، بشأن رحيل أحد لاعبيه إلى الدوري الإيطالي واكد ريال مدريد في بيانه "موافقته على انتقال بورخا مايورال، إلى صفوف روما". وسينضم مايورال إلى روما على سبيل الإعارة حتى حزيران 2022. ولم يكشف النادي الملكي بعد عن تفاصيل الصفقة المالية. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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