وفيما يلي التوزيع الجغرافي:
أبو غريب —————— 94 البياع —————— 53
التاجي —————— 24
التراث —————— 1
الحارثية —————— 5
الحرية —————— 38
الدورة -———-—— 102
الدولعي —————— 11
الرحمانية —————— 5
السيدية —————— 31
الشالجية —————— 2
الشرطة الخامسة ——- 1
الشرطة الرابعة ———- 2
الشعلة —————— 23
الطارمية —————— 25
الطوبجي —————— 16
العامرية —————— 38
العطيفية —————— 11
العلاوي ——————- 6
الغزالية —————— 27
القادسية —————— 35
الكاظمية -—————- 60
اللطيفية —————— 15
المحمودية ————— 55
المشاهدة ————— 1
المكاسب —————- 7
المنصور —————- 61
المواصلات -————- 18
الوشاش ——————- 14
اليوسفية ————— 2
اليرموك ——-——— 39
حي الجامعة ————- 39
حي الجهاد ————— 65
حي العامل ————— 40
حي العدل ——-——- 44
شارع حيفا ————— 2
صدر اليوسفية ——--— 1
كرادة مريم —————- 1
مجمع المطار ————- 1
ناحية الرشيد ———— 3
جانب الرصافة -——— 17
محافظة ذي قار ——— 2
محافظة النجف -—— 1
محافظة ديالى -——— 1
محافطة المثنى ——— 1
محافظة الانبار ——— 1
محافظة البصرة ——— 1
محافظة واسط ———— 1
محافظة صلاح الدين —-1
أبو غريب —————— 94
ابو دشير —————— 8
الاسكان —————— 14
الاعلام —————— 8
التاجي —————— 24
التراث —————— 1
الحارثية —————— 5
الحرية —————— 38
الدورة -———-—— 102
الدولعي —————— 11
الرحمانية —————— 5
السيدية —————— 31
الشالجية —————— 2
الشرطة الخامسة ——- 1
الشرطة الرابعة ———- 2
الشعلة —————— 23
الطارمية —————— 25
الطوبجي —————— 16
العامرية —————— 38
العطيفية —————— 11
العلاوي ——————- 6
الغزالية —————— 27
القادسية —————— 35
الكاظمية -—————- 60
اللطيفية —————— 15
المحمودية ————— 55
المشاهدة ————— 1
المكاسب —————- 7
المنصور —————- 61
المواصلات -————- 18
الوشاش ——————- 14
اليوسفية ————— 2
اليرموك ——-——— 39
حي الجامعة ————- 39
حي الجهاد ————— 65
حي العامل ————— 40
حي العدل ——-——- 44
شارع حيفا ————— 2
صدر اليوسفية ——--— 1
كرادة مريم —————- 1
مجمع المطار ————- 1
ناحية الرشيد ———— 3
جانب الرصافة -——— 17
محافظة ذي قار ——— 2
محافظة النجف -—— 1
محافظة ديالى -——— 1
محافطة المثنى ——— 1
محافظة الانبار ——— 1
محافظة البصرة ——— 1
محافظة واسط ———— 1
محافظة صلاح الدين —-1
كانت هذه تفاصيل خبر التوزيع الجغرافي للاصابات بكورونا في الكرخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.