التوزيع الجغرافي للاصابات بكورونا في الكرخ

وفيما يلي التوزيع الجغرافي: أبو غريب —————— 94

ابو دشير —————— 8

الاسكان —————— 14

الاعلام —————— 8

البياع —————— 53

التاجي —————— 24

التراث —————— 1

الحارثية —————— 5

الحرية —————— 38

الدورة -———-—— 102

الدولعي —————— 11

الرحمانية —————— 5

السيدية —————— 31

الشالجية —————— 2

الشرطة الخامسة ——- 1

الشرطة الرابعة ———- 2

الشعلة —————— 23

الطارمية —————— 25

الطوبجي —————— 16

العامرية —————— 38

العطيفية —————— 11

العلاوي ——————- 6

الغزالية —————— 27

القادسية —————— 35

الكاظمية -—————- 60

اللطيفية —————— 15

المحمودية ————— 55

المشاهدة ————— 1

المكاسب —————- 7

المنصور —————- 61

المواصلات -————- 18

الوشاش ——————- 14

اليوسفية ————— 2

اليرموك ——-——— 39

حي الجامعة ————- 39

حي الجهاد ————— 65

حي العامل ————— 40

حي العدل ——-——- 44

شارع حيفا ————— 2

صدر اليوسفية ——--— 1

كرادة مريم —————- 1

مجمع المطار ————- 1

ناحية الرشيد ———— 3

جانب الرصافة -——— 17

محافظة ذي قار ——— 2

محافظة النجف -—— 1

محافظة ديالى -——— 1

محافطة المثنى ——— 1

محافظة الانبار ——— 1

محافظة البصرة ——— 1

محافظة واسط ———— 1

محافظة صلاح الدين —-1 البياع —————— 53التاجي —————— 24التراث —————— 1الحارثية —————— 5الحرية —————— 38الدورة -———-—— 102الدولعي —————— 11الرحمانية —————— 5السيدية —————— 31الشالجية —————— 2الشرطة الخامسة ——- 1الشرطة الرابعة ———- 2الشعلة —————— 23الطارمية —————— 25الطوبجي —————— 16العامرية —————— 38العطيفية —————— 11العلاوي ——————- 6الغزالية —————— 27القادسية —————— 35الكاظمية -—————- 60اللطيفية —————— 15المحمودية ————— 55المشاهدة ————— 1المكاسب —————- 7المنصور —————- 61المواصلات -————- 18الوشاش ——————- 14اليوسفية ————— 2اليرموك ——-——— 39حي الجامعة ————- 39حي الجهاد ————— 65حي العامل ————— 40حي العدل ——-——- 44شارع حيفا ————— 2صدر اليوسفية ——--— 1كرادة مريم —————- 1مجمع المطار ————- 1ناحية الرشيد ———— 3جانب الرصافة -——— 17محافظة ذي قار ——— 2محافظة النجف -—— 1محافظة ديالى -——— 1محافطة المثنى ——— 1محافظة الانبار ——— 1محافظة البصرة ——— 1محافظة واسط ———— 1محافظة صلاح الدين —-1

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كانت هذه تفاصيل خبر التوزيع الجغرافي للاصابات بكورونا في الكرخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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