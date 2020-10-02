اخبار العالم

التوزيع الجغرافي للاصابات بكورونا في الكرخ

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وفيما يلي التوزيع الجغرافي:

أبو غريب —————— 94
ابو دشير —————— 8
الاسكان —————— 14
الاعلام —————— 8

البياع —————— 53
التاجي —————— 24
التراث —————— 1
الحارثية —————— 5
الحرية —————— 38
الدورة -———-—— 102
الدولعي —————— 11
الرحمانية —————— 5
السيدية —————— 31
الشالجية —————— 2
الشرطة الخامسة ——- 1
الشرطة الرابعة ———- 2
الشعلة —————— 23
الطارمية —————— 25
الطوبجي —————— 16
العامرية —————— 38
العطيفية —————— 11
العلاوي ——————- 6
الغزالية —————— 27
القادسية —————— 35
الكاظمية -—————- 60
اللطيفية —————— 15
المحمودية ————— 55
المشاهدة ————— 1
المكاسب —————- 7
المنصور —————- 61
المواصلات -————- 18
الوشاش ——————- 14
اليوسفية ————— 2
اليرموك ——-——— 39
حي الجامعة ————- 39
حي الجهاد ————— 65
حي العامل ————— 40
حي العدل ——-——- 44
شارع حيفا ————— 2
صدر اليوسفية ——--— 1
كرادة مريم —————- 1
مجمع المطار ————- 1
ناحية الرشيد ———— 3
جانب الرصافة -——— 17
محافظة ذي قار ——— 2
محافظة النجف -—— 1
محافظة ديالى -——— 1
محافطة المثنى ——— 1
محافظة الانبار ——— 1
محافظة البصرة ——— 1
محافظة واسط ———— 1
محافظة صلاح الدين —-1
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التوزيع الجغرافي للاصابات بكورونا في الكرخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا