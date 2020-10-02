الاتحاد الأوروبي يلغي عقوبات على رئيس البرلمان الليبي

حذف الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، اسم المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، من قائمة الأشخاص الذين يفرض عليهم عقوبات، لتشجيع جهود السلام وضمان دور محوري للاتحاد في أي تسوية بطريق التفاوض في ليبيا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن "صالح لم يعد تحت طائلة قيود حظر السفر وتجميد الأصول التي فرضها قبل نحو أربع سنوات، في ضوء مشاركته البناءة في الآونة الأخيرة في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية بطريق التفاوض."

وكان للمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي مؤخرا دورا بارزا في مساعي حل الأزمة حيث بادر بإعلان مبادرته للحل، التي تتضمن تشكيل مجلس رئاسي جديد وإعلان وقف إطلاق النار وهو ما تم تضمينه في إعلان القاهرة الذي لاقي ترحيبا دوليا واسعا.

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كما دعم رئيس مجلس النواب الليبي مخرجات مؤتمر برلين القاضية بحل المليشيات ونزع سلاحها وإخراج المرتزقة وتثبيت وقف إطلاق النار وحظر تهريب السلاح.

كما ساهم مجلس النواب الليبي برئاسة صالح في المشاركة في جميع الحوارات السياسية، وجهود الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية لحل الأزمة الليبية.

وخضع صالح إلى التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي، وهي حظر السفر وتجميد الأصول، منذ عام 2016.



ويرى الاتحاد الاوروبي في صالح شخصية محورية في مساعي التقريب بين أطراف الصراع في ليبيا.