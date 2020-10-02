محتجون ليبيون يغلقون طريقا دوليا بضاحية تاجوراء

أغلق محتجون ليبيون من أهالي ضاحية تاجوراء شرقي العاصمة الليبية طرابلس الطريق الساحلي المعروف بـ"البيفي" -الرابط بين العاصمة ومصراتة- احتجاجا على صمت حكومة السراج المتعمد عن الاشتباكات بين المليشيات في المنطقة.

واتهم المحتجون وزير العدل بحكومة فايز السراج والنائب العام بإهمال الاشتِباكـات التي حدثت مؤخرا وعدم تحمل المسؤولية والتصدي وتوقيف المسلحين.

كما هددوا بالتصعيد وإقفال جميع المنافذ إلى المنطقة إذا لم تقم الدولة بمعاقبة المجرمين.

وبنى المحتجون سواتر ترابية لمنع المليشيات من التقدم باتجاه قلب العاصمة، كما قاموا بإشعال الإطارات.





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وتشهد العاصمة الليبية طرابلس، منذ مساء أمس الخميس، اشتباكات عنيفة ومتقطعة بالمدفعية الثقيلة بين المليشيات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، والتي تدور بينها صراعات مسلحة على مناطق النفوذ.

وقال شهود عيان إن مليشيات الزنتان استهدفت معسكر 7 أبريل الذي تتخذه مليشيات الزاوية مقرا لها بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة في المقابل، فيما أعلنت مليشيات مدينة الزاوية النفير العام، وأخرجت رتلا مصفحا من مواقعها بالزاوية باتجاه طرابلس.

وأفاد شهود العيان بأن عددا كبيرا من سكان وسط طرابلس من المدنيين محتجزون داخل منازلهم، وتتواصل استغاثاتهم لإنقاذهم من الاشتباكات الدائرة بالمنطقة بالأسلحة الثقيلة بين المليشيات.

وأصيب عدد من المدنيين داخل بيوتهم، وتضررت بعض البيوت من الأعيرة النارية وتحطمت نوافذها مع انقطاع الكهرباء.