لمواجهة كورونا.. رئيس تونس يستعين بالجيش

أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد أمر بتسيير دوريات عسكرية مشتركة من الجيش، بجانب قوات الأمن الداخلي، لفرض حظر التجوال في المناطق التي انتشر فيها فيروس كورونا.



وهذه هي المرة الأولى التي يستعين فيها الرئيس التونسي بالمؤسسة العسكرية لتطبيق قرار حظر التجوال منذ ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في تونس مارس/آذار الماضي

وفرضت السلطات التونسية، الخميس الماضي، حظر تجوال ليلي في 3 محافظات، لمدة أسبوعين.

وقالت "لجان مجابهة الكوارث" بمحافظات المنستير وسوسة (شرق) وسيدي بوزيد (وسط)، في بيانات متفرقة، إن فترة الحظر تبدأ من الساعة (20.00) ليلا بالتوقيت المحلي وتستمر حتى (6.00) صباحا.

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و"مجابهة الكوارث" هي لجان محلية تعمل على مستوى المحافظات، وتعود بالنظر إلى السلطات المركزية التي يشرف عليها رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وفي تصريح لـ"الخليج 365"، أرجعت إنصاف بن علية، رئيسة المرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة (حكومي)، سبب انتشار الفيروس للتجمعات الليلية وعدم تطبيق البروتوكول الصحي.

ويرى مراقبون أن فرض حظر التجوال الليلي بالمحافظات الثلاث يأتي في ظل عدم قدرة تونس على تطويق انتشار فيروس كورونا، في وقت تجاوزت فيه الإصابات في البلاد الـ18 ألفا، فيما قدرت الوفيات بـ265، وفق أحدث البيانات الرسمية.

وسجلت محافظة سوسة 103 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1889، والوفيات إلى 44.

بينما سجلت محافظة المنستير 1589 إصابة و22 وفاة، فيما ارتفع الرقم في محافظة سيدي بوزيد إلى 443، و10 وفيات.