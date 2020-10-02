بالصور.. إصابة 15 فلسطينيا بمواجهات في الضفة الغربية

أصيب 15 فلسطينيا في مواجهات اندلعت، الجمعة، بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.

واندلعت المواجهات في قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، التي تشهد منذ سنوات مسيرات أسبوعية منددة باستمرار الاحتلال والاستيطان.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وحركة "فتح" والقوى الوطنية ولجان المقامة الشعبية في قلقيلية دعت للمشاركة في المسيرة الأسبوعية في كفر قدوم لإحياء الذكرى العشرين لإنتفاضة الأقصى.

وقال شهود عيان لـ"الخليج 365" إن قوات الجيش اطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين بالمسيرة.

وبالمقابل فقد رد الفلسطينيون بإضرام النيران بإطارات السيارات ورشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة.

وقدرت أعداد الفلسطينيين المشاركين بالمسيرة بالمئات.

وأعادت المواجهات إلى الإذهان مشاهد الانتفاضة الفلسطينية حيث أغلق الشبان الملثمون الطرق لمنع جيش الاحتلال من التقدم فيما لوح أخرون بالأعلام الفلسطينية.





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وقالت طواقم الاسعاف الفلسطينية إن 15 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب العشرات بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، تم نقل 4 منهم للمستشفيات لتلقي العلاج.

وأشارت الطواقم الطبية إن من بين المصابين المصور الصحفي أحمد حسن الذي أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط أثناء تغطيته المواجهات.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي للصحفيين إن "مواجهات عنيفة اندلعت في كفر قدوم عقب انطلاق المسيرة الاسبوعية السلمية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز".





ويحيى الفلسطينيون الذكرى السنوية العشرين لانتفاضة الأقصى التي اندلعت في سبتمبر/أيلول 2000 بعد اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرئيل شارون للمسجد الأقصى.

وتفجرت الانتفاضة بعد فشل قمة كامب ديفيد الثانية التي رعاها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون لمحاولة الوصول إلى اتفاق فلسطيني-إسرائيليي لإقامة دولة فلسطينية.





واستمرت الانتفاضة الثانية حتى مطلع العام 2005 ولكن راح ضحيتها ما يزيد عن 4400 فلسطيني فضلا عن إصابة أكثر من 48 ألف فلسطيني وهدم مئات المباني.

وبدورها فقد تحدثت إسرائيل عن مقتل 334 جندي إسرائيلي و735 مدني ومستوطن إسرائيلي وجرح عدة الاف من الإسرائيليين.

