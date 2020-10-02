سويسرا توقف 4 أشخاص بشبهة الارتباط بتنظيمي القاعدة وداعش

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أوقفت النيابة العامة الاتحادية السويسرية الجمعة ثلاثة كوسوفيين ومقدونيًا بشبهة الارتباط بتنظيمي القاعدة وداعش المحظورين في سويسرا.

جنيف: أعلنت النيابة العامة الاتحادية السويسرية الجمعة توقيف أربعة أشخاص، ثلاثة من كوسوفو ورابع من مقدونيا، بشبهة الارتباط بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية المحظورين في سويسرا.

وأعلنت النيابة العامة الاتحادية السويسرية في بيان أنها "أجرت ثلاث مداهمات في مقاطعة فريبورغ في إطار إجراءين جنائيين وأوقفت أربعة أشخاص". وأوضحت النيابة العامة الاتحادية أنها وجّهت لثلاثة رجال وامرأة تهمة خرق المادة الثانية من القانون الاتحادي الذي يحظر التنظيمين الجهاديين كما والانتماء إلى منظمة جرمية أو دعمها أو المشاركة فيها.

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وكشفت النيابة العامة أنها باشرت في آب/أغسطس إجراء قضائيا بحق اثنين من الأشخاص الذين أوقفوا الجمعة، هما مواطنة كوسوفية تبلغ 28 عاما ومواطن مقدوني يبلغ 29 عاما، كما باشرت في أيلول/سبتمبر إجراء قضائيا بحق مواطن كوسوفي يبلغ 26 عاما وشخص آخر يحمل الجنسيتين الكوسوفية والسويسرية ويبلغ 29 عاما.

وتم توقيف الأشخاص الأربعة ونقلهم إلى مركز توقيف تابع للنيابة العامة الاتحادية.

وأشار البيان إلى أن "المداهمات والتوقيفات أجريت بشكل متزامن نظرا لمخاطر حصول تواطؤ". ورفضت النيابة العامة إعطاء مزيد من التفاصيل لعدم إعاقة التحقيق.