جونسون يحادث دير لاين السبت

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"الخليج 365" من لندن: أعلن 10 داونينغ ستريت، أن رئيس الوزراء سيجري محادثات مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، بعد يوم من بدء الإجراءات القانونية بشأن خطته لإلغاء أجزاء من (بريكست).

ومن المقرر أن تتحدث أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد ظهر السبت. وقال متحدث باسم الرقم 10 إن الهدف هو "تقييم المفاوضات ومناقشة الخطوات التالية".

وبينما أكدت بروكسل النبأ، قالت المتحدثة البريطانية إن المحادثات ستجرى عبر مكالمة فيديو.

وبينما من المرجح أن يركز الزعيمان على المحادثات التجارية للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء الفترة الانتقالية في نهاية عام 2020، فإن إجراء السيدة فون دير لاين باتخاذ إجراءات قانونية ضد لندن سيكون على طاولة المحادثات.

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واتهمت المسؤولة الأوروبية، جونسون بانتهاك جزء "حسن النية" من اتفاق الانسحاب، من خلال وضع خطة لتجاوزه في حال فشلت المحادثات التجارية، واعترف أحد الوزراء بأن هذه الخطوة ستخالف القانون الدولي.

وقبل محادثات جونسون والسيدة فون دير لاين، سيجتمع المفاوضان التجاريان الرئيسيان للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللورد ديفيد فروست وميشيل بارنييه اليوم الجمعة.

ويشار إلى أن كلا الجانبين يحتاج إلى الاتفاق على اتفاق بحلول موعد أقصاه 15 أكتوبر، حيث الاجتماع القادم لجميع قادة الاتحاد الأوروبي، حيث سيجتمعون للتوقيع عليها.

وقالت مصادر إن المحادثات حتى الآن "فشلت في حل جميع القضايا العالقة". وتظل العقبات الرئيسية هي قضايا حقوق الصيد المستقبلية وقواعد مساعدة الدولة. وكان جونسون قال سابقًا إنه مستعد لعدم التوصل إلى اتفاق.