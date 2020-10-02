جيش أذربيجان قصف المدينة الرئيسية في قره باغ

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يريفان: قصفت القوات الأذربيجانية الجمعة ستيباناكرت، المدينة الرئيسية في منطقة ناغورني قره باغ، ما أدى إلى إصابة "العديد" من الأشخاص بجروح، وفق ما أفاد مسؤول أرميني في ظل تواصل القتال لليوم السادس على التوالي.

وانخرط البلدان الجاران في القوقاز في نزاع منذ عقود للسيطرة على المنطقة واندلعت مواجهات جديدة الأحد اعتبرت الأعنف منذ عقود.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع في يريفان أرتسرون هوفهانيسيان على فيسبوك "هناك العديد من الجرحى بين سكان (المدينة)، تضررت البنية التحتية المدنية"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وأفاد مراسلو فرانس برس عن سماعهم دوي عدة انفجارات في المدينة وأصوات صفارات الإنذار فيها.

وذكرت الحكومة الانفصالية في ستيباناكرت أن القوات الأذربيجانية دمرّت الجسر الرابط بين أرمينيا وقره باغ.

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واتهم كل طرف الآخر ببدء الأعمال العدائية ورفضا احتمال عقد أي محادثات سلام.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون الطرفين الخميس للعودة إلى المفاوضات الرامية لحل النزاع التاريخي.

وأفادت وزارة الخارجية الأرمينية الجمعة أن يريفان "مستعدة للانخراط مع" فرنسا وروسيا والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتأكّد مقتل نحو 200 شخص منذ الأحد، بينهم أكثر من 30 مدنيا، وسط مخاوف من تحوّل المعارك إلى حرب مفتوحة على عدة جبهات من شأنها أن تجر قوى إقليمية كتركيا وروسيا إليها.