أكادير.. إجهاض محاولة لتهريب 1100 كيلوغرام من “الشيرا” على متن شاحن لنقل البضائع  

تكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة، من إجهاض محاولة لتهريب طن و100 كيلوغرام من مخدر الشيرا، كانت على متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع.

وأسفرت هذه العملية الأمنية، بحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، عن ضبط الشاحنة التي كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة بمنطقة “أمسكرود” التي تقع على بعد 40 كيلومترا شمال مدينة أكادير، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، فضلا عن توقيف سائقها ومرافقه، وهما شقيقان يبلغان من العمر 48 و56 سنة.

ومكنت إجراءات التفتيش من ضبط 40 رزمة بلغ وزنها الإجمالي طنا واحدا و100 كيلوغراما من المخدرات، يضيف البلاغ، “معبأة بشكل محكم ضمن شحنة من المنتوجات العلفية”.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في حين لازالت عمليات البحث والتحري جارية لتوقيف باقي المتورطين الرئيسيين وكذا المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وترى المديرية العامة للأمن الوطني، أن “هذه العملية النوعية، تندرج في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية”.