دي جي فان يصدر “ريمكس” لأغنية الحر-فيديو

أصدر “دي جي” فان، عملا جديدا، عبارة عن “ريميكس” لأغنية مغني الراب “الحر” حس بيا، التي حققت نجاحا كبيرا.

وأضفى الفنان خليل بلقاس، المعروف بلقبه الفني “دي جي فانالراب”، لمسة جديدة على أغنية لحر “حسي بيا”، التي تعتبر من أنجح أعمال الراب، حاليا.

واحتل عمل الحرر الأصلي المرتبة الثانية في قائمة الأعمال الفنية، الأكثر مشاهدة، في شهر شتنبر الماضي، بحوالي 10 مليون مشاهدة، في حين إصدارها كان في بداية شهر غشت الماضي، وحققت في مجمل مشاهداتها إلى حدود الساعة 46 مليون مشاهدة.

وكان الموزع الموسيقي “دي جي فان”، قد أصدر قبل مدة، ألبوما يتكون من 4 قطع، يحضر فيها الطابع المغربي من خلال تجديد موسيقى أغنية ” قطار الحياة”، التي أسماها “A. K. A”، ومقطوعة “هواريات”.