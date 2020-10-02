العدد 3305- 3 أكتوبر بعد تولي الشيخ نواف الأحمد إمارة الكويت 3 مرشحين لولاية العهد ماكرون: الإسلام يمر بأزمة في كل مكان في العالم مرتبطة بالأصوليين.. وفرنسا ستتصدى للانعزالية الإسلامية

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