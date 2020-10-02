شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا اليومية ترتفع إلى مايقارب 7000 في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت بريطانيا 6968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ارتفاعا من 6914 أمس، لكنها أقل من ذروة الإصابات المسجلة يوم الثلاثاء عند 7143.

وأعلنت كذلك عن 66 حالة وفاة في غضون 28 يوما من تأكد الإصابة بكوفيد-19، ارتفاعا من 59 أمس، لكن أقل من الأعداد المسجلة في وقت سابق هذا الأسبوع.