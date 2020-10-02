شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادي و17 عنصرًا من حركة الشباب الصومالية والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت " وكالة الأنباء الصومالية "، تأكيد مسؤول بالجيش، أن العملية كانت مخططة جيدًا وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 من مقاتلي حركة الشباب ومسؤول قذائف الهاون التابعة لحركة الشباب.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها القوات الصومالية في المناطق التي تتواجد فيها عناصر الحركة .
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