اربيل يبرم صفقتين من العيار الثقيل

2020-10-02 | 17:50
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نجح نادي اربيل الرياضي، بابرام صفقتين من العيار الثقيل استعداداً للموسم الجديد.
وذكر النادي في بيان ان "نادي اربيل تعاقد مع اللاعب الجنوب افريقي ويليام توالا الذي سبق وأن لعب مع أندية في الدوري الجنوب افريقي الممتاز".
واضاف ان "اربيل تعاقد البرازيلي ايرتون سانتوس قادما من الدوري القبرصي الممتاز، وقد سبق له وأن لعب مع بنفيكا البرتغالي، فلومينينسي، فلامينغو وبوتافوغو البرازيلي".
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