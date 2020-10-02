اربيل يبرم صفقتين من العيار الثقيل

وذكر النادي في بيان ان "نادي اربيل تعاقد مع اللاعب الجنوب افريقي ويليام توالا الذي سبق وأن لعب مع أندية في الدوري الجنوب افريقي الممتاز".

واضاف ان "اربيل تعاقد البرازيلي ايرتون سانتوس قادما من الدوري القبرصي الممتاز، وقد سبق له وأن لعب مع بنفيكا البرتغالي، فلومينينسي، فلامينغو وبوتافوغو البرازيلي".