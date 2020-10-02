خبراء: إصابة ترامب بكورونا سلاح ذو حدين.. وبايدن المستفيد

أكد خبراء أن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكورونا ستؤثر على فرص فوزه بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتعزز فرص منافسه الديمقراطي جو بايدن في دخول البيت الأبيض.



وشدد هؤلاء الخبراء في تصريحات لـ"الخليج 365" على أن إصابة ترامب بالفيروس ستشكل تحديا كبيرا لمستقبل حملته الانتخابية، وسيكون لها "تداعيات سياسية"، وتعزز في الوقت ذاته فرص "بايدن"، الذي ستركز حملته على الترويج أن "الرئيس استهان بكورونا" حتى أصابته، فكيف سيحمي الأمة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إصابته، وزوجته بفيروس كورونا، وقال البيت الأبيض، إن الرئيس ترامب سيواصل أداء "واجباته دون انقطاع" أثناء الحجر الصحي.



سلاح ذو حدين



وقال جو معكرون الباحث المتخصص في الشئون الأمريكية، إن إصابة ترامب بالفيروس سلاح ذو حدين، فقد تكون لصالحه في المعركة الانتخابية، وربما تحمل تداعيات سلبية على فرصه للفوز بولاية ثانية.

وتابع في حديث من أمريكا لـ"الخليج 365": "ربما يجلب كورونا لترامب تعاطف الناخب نتيجة مرور رئيسه بمحنة صحية، لكن الرئيس أيضا سيواجه في المقابل انتقادات حادة بسبب الاستهتار في التعامل مع مخاطر الوباء".

غير أن معكرون نبه أيضا إلى أنه من الصعب معرفة تأثير كورونا على فرص ترامب في الوقت الحالي، لأن الأمر يتعلق بالسلوك الانتخابي لترامب خلال الحجر الصحي في الأسبوعين المقبلين.

وتابع: ترامب بحاجة إلى تكثيف حملته الرئاسية من الحجر الصحي، لتقليص الفارق مع بايدن، لكن حاليا عليه خوض حملته من الحجر الصحي.

وحول تأثير كورونا على سير العملية الانتخابية، قال: "الانتخابات في موعدها وهناك إجراءات وقائية وضعت للاقتراع شخصيا، أو عبر البريد، وإصابة ترامب لا علاقة لها في سير العملية الانتخابية".





انتخابات كورونا

واستبعد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة في حديث لـ"الخليج 365" تعاطف الناخب الأمريكي مع الحالة الصحية لترامب.

وقال فهمي: "إنها انتخابات كورونا.. والصراع سوف يحتدم بين الديمقراطيين والجمهوريين، حيث سيسعى الأول إلى استغلال إصابة كورونا لصالح مرشحه.

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وأوضح أن "الحزب الديمقراطي سيدير المعركة انطلاقا من أن ترامب الفاشل في إدارة أزمة كورونا قد أصيب بها، فيما سيسعى الحزب الجمهوري إلى تسييس الحالة الصحية لترامب، واعتبار أن أزمة كورونا عالمية".

وقال فهمي: ربما يلجأ ترامب إلى توجيه طلب للمدعي العام بتأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية نظرا للظرف الاستثنائي الذي يمر به وعدم استطاعته عقد حملات انتخابية.

فرص بايدن ترتفع

وردا على ارتفاع حظوظ وفرص بايدن للفوز بالرئاسة في ظل إصابة ترامب، قال أستاذ العلاقات الدولية: "فرص بايدين ترتفع واقعيا، والحملة الانتخابية ستوجه لصالحه في الأيام المقبلة، وستركز على أن ترامب المواطن رقم واحد فشل في الحفاظ على حياته، فكيف سيحمي الأمة الأمريكية".

ورأى عبد الله الشايجي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت أن الإعلان عن إصابة ترامب والسيدة الأولى بكورونا ودخولهما الحجر والعزل سيكون له تداعيات سياسية، واقتصادية، وصحية على الرئيس ترامب شخصياً بسبب عمره تجاوز 74 عاماً وهي الشريحة الأكثر عرضة لمضاعفات.



وقال "الشايجي" عبر حسابه على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة، إن إصابة الرئيس ترامب وزوجته بفيروس كورونا كان مسألة وقت نتيجة تراخيه وتقليله وإدارته المتعمد للخطر حسب اعترافه لبوب ودورد في كتابه الأخير.





جرس إنذار كبير

وأضاف الشايجي: "الإصابة تؤكد فشل ادعاءات ترامب بنجاح دواء الملاريا هيدروكسي كلوركين، وعدم نصحه أنصاره بالملايين ارتداء الكمامة في المهرجانات الانتخابية".

واعتبر أن إصابة ترامب "جرس إنذار كبير متوقع له وأنصاره حيث قلل ومعه أنصاره ولم يهتموا بالاحتياطات الصحية، وخاصة المشاركة وحضور الآلاف مهرجانات انتخابية يومية".

وكان الرئيس الأمريكي أثار جدلا واسعا بعد تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في أبريل/ نيسان الماضي حين اقترح دراسة تأثير المطهرات كعلاج محتمل للعدوى بفيروس كورونا.

وقال: إن المُطهرات "تطرد (الفيروس) في دقيقة واحدة. وهل هناك طريقة يمكننا من خلالها فعل شيء من هذا القبيل، عن طريق الحقن في الداخل أو تقريبًا التنظيف؟ لأنك ترى أنه يدخل في الرئتين".

وهو ما وصفه أطباء أمريكيون بأنه اقتراح خطير للغاية محذرين من أن الفكرة قد تتسبب في وفاة الكثيرين نتيجة التسمم.

وضمن تداعيات إصابة ترامب بكورونا، أشار الدكتور خالد الفرم الباحث السياسي السعودي عبر حسابه على "تويتر" إلى أن "إعلان إصابة ترامب سيدفع الحملة الانتخابية إلى إلغاء كافة الفعاليات والأنشطة الشخصية والانتخابية في الأسابيع المقبلة؛ وربما المناظرة مع المرشح الديمقراطي بايدن في 15 أكتوبر المقبل.