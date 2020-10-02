كورونا يدفع وزير السياحة الإسرائيلي للاستقالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن عساف زامير، وزير السياحة الإسرائيلي، الجمعة، استقالته احتجاجا على قانون جديد يضع قيودا وضوابط على التظاهر ضد طريقة معالجة الحكومة لأزمة كورونا.



وقال زامير، في منشور على "فيسبوك": "ضميري لا يسمح لي بالبقاء في حكومة تمنع الاحتجاجات حتى في أحلك الأوقات.. بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء يدير البلاد وفقا لمصالحه السياسية".

وزامير عضو في حزب "أزرق أبيض" الذي يتزعمه بيني جانتس وزير الدفاع ومنافس نتنياهو في الانتخابات.

وتشهد إسرائيل احتجاجات منذ عدة أشهر اعتراضا على طريقة معالجة الحكومة لأزمة كورونا.

والتشريع الذي أقره الكنيست، الأربعاء، يحظر على الإسرائيليين تنظيم مظاهرات في شوارع تبعد أكثر من كيلومتر عن منازلهم.

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وقالت الحكومة إنه "يهدف إلى الحد من تفشي إصابات فيروس كورونا المستجد ضمن تشديد لإجراءات عزل عامة فرضت منذ 18 سبتمبر/أيلول لمكافحة موجة ثانية من التفشي".

وكانت إسرائيل سجلت رقما قياسيا جديدا بإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الخميس، بعد إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية تشخيص إصابة 8919 شخصا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت ”الخليج 365” نسخة منه: "بلغ عدد مرضى كورونا في البلاد، 248133 حتى صباح اليوم الخميس، بينهم 1571 وفاة".

وأضافت: "من مجمل الإصابات هناك 810 وصفت حالتهم بالخطيرة و206 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و177752 تماثلوا للشفاء، علمًا بأن المرضى حاليًا القابعين في المستشفيات عددهم 68811".

وما زالت إسرائيل تسجل أرقاما قياسية في أعداد الإصابات رغم الإغلاق المشدد الذي يدخل أسبوعه الثاني يوم الجمعة بعد أن صادقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد الإغلاق حتى 14 أكتوبر.