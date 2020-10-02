"دعوات وقحة".. بيلوسي تحمل ترامب مسؤولية إصابته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي السلوك العام للرئيس دونالد ترامب، وطريقة تعامله مع فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن "النتيجة كانت حزينة".



ووصفت بيلوسي، في تصريحات لشبكة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، انخراط ترامب بين الحشود بدون ارتداء كمامة، بأنها "شكل من أشكال الدعوات الوقحة التي تؤدي لحدوث شيء مثل هذا".

وأضافت أن "وضع الرئيس يمكن أن يكون تجربة يتعلم منها العامة"، معربة عن أملها في اتخاذ "نهج متعقل" تجاه الجائحة.

وأشارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى أن "خطط استمرار عمل الحكومة لا تزال قائمة في حالة عجز ترامب عن أداء واجبات منصبه بعد ثبوت إصابته بكورونا".

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وتابعت: "أجريت اختبار كورونا، ومن المتوقع أن أعرف النتائج قريبا".

وبيلوسي التي تنتمي للحزب الديمقراطي، هي التالية في طابور تقلد السلطة في حال عجز ترامب بعد مايك بنس نائب الرئيس، وأثبت الفحص خلو بنس من المرض.

لكنها قالت في النهاية "إنها تصلي من أجل ترامب وزوجته السيدة الأولى ميلانيا".

وعقب إعلان ترامب عن إصابته هو وزوجته انهالت تمنيات الشفاء من غالبية قادة العالم للرئيس ترامب وزوجته ميلانيا، وبدأها منافسه في الانتخابات جو بايدن الذي تمنى لهما الشفاء العاجل.