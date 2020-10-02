صور.. هوية قيادي وموقع إنتاج صواريخ حزب الله ببيروت

كشف الجيش الإسرائيلي النقاب، مساء الجمعة، عن هوية قيادي بمليشيا حزب الله، مسؤول عن موقع بأحد أحياء العاصمة بيروت لصنع مواد لصواريخ دقيقة التوجيه.



وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن محمد كامل فؤاد رمال، القيادي في حزب الله هو المسؤول عن الموقع في حيّ الجناح ببيروت.

وأشار أدرعي إلى أن القيادي ظهر أمام الصحفيين قبل يومين كمدني.

وكان حزب الله قال إنه سمح للمدنيين ووسائل الإعلام بدخول الموقع في حي الجناح بعد خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة، كشف فيه عن الموقع.





وقال الجيش الإسرائيلي إن رمال "يعمل في وحدة إنتاج الصواريخ الدقيقة العاملة بالتعاون الوثيق مع القوات الإيرانية، وفي إطار مهمته، قام بزيارة إيران أكثر من مرة برفقة نشطاء آخرين".

وفي حينه، قال الجيش الإسرائيلي إن لحزب الله ثلاثة مواقع لإنتاج وتطوير مواد تستخدم في مشروع الصواريخ دقيقة التوجيه في قلب أحياء ومبانٍ سكنية ببيروت.

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مزاعم كاذبة

اليوم الجمعة، كشف أدرعي ما قاله إنها تفاصيل وظيفة المعدات في حي الجناح التي عُرضت على الصحفيين من قبل حزب الله في الموقع، والذي ادعى المسؤول الإعلامي للمليشيا أنه موقع مدني.

وقال "ماكينة ثني المعادن: تقوم بمعالجة المعادن التي تتكون منها أغلفة المحرك، الرأس الحربي وأقسام تحكم الصاروخ".





وأضاف "ماكينة درفلة المعادن: تقوم بتشكيل المعدن على شكل دائري لاستخدامه في صناعة أجزاء المحرك، الرأس الحربي وأقسام تحكم الصاروخ".

أما ماكينة التقطيع بالليزر وآلة هيدروليكية وذاتية، فقال أدرعي إنها تقوم بقص المعادن بالزاوايا المطلوبة وصناعة أجنحة توازن الصاروخ، وأغلفة المحركات، والرؤوس الحربية للصواريخ".

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أنه "بعد كشف النقاب عن الموقع في حي الشويفات الذي يقع تحت خمسة مبانٍ سكنية، تم رصد تحركات مشبوهة منذ لحظة الكشف عن الموقع".

وتابع: "وصلت سيارة تجارية إلى المكان، وخرجت منه بعد عدة ساعات، ومن ثم واصلت الطريق إلى موقع تحت أرضي آخر يقع تحت مبنى سكني مدني في حي برج البراجنة ويستخدمه حزب الله".



