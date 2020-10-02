شكرا لقرائتكم ضمن اتفاق التبادل.. وفاة أسير تحت تعذيب الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي أسير من قوات الجيش اليمني، في سجون ميليشيا الحوثي في الوقت الذي كانت أسرته تنتظر الإفراج عنه خلال الأيام القادمة بعد تضمين اسمه ضمن كشوفات الأسرى الذين من المفترض الإفراج عنهم ضمن اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الموقع مؤخرا برعاية الأمم المتحدة في مونترو السويسرية.

وقالت مصادر حقوقية يمنية، إن ميليشيا الحوثي أبلغت أسرة المقدم عادل محمد كعوات بوفاة ابنهم في أحد المعتقلات الحوثية بعد ستة أشهر من أسره في جبهة القتال بمحافظة الجوف، مرجحة أنه تعرض للتعذيب الشديد من قبل الميليشيات.

تأتي هذه الجريمة البشعة الجديدة بحق أسير مشمول باتفاق سويسرا الذي لم يجف حبره، بعد أيام على تسليم الميليشيات جثة الأسير محمد الصباري مشوهة بآثار تعذيب وحشي وحروق وثقوب.

وبحسب المصادر الحقوقية، فإن أسرة "كعوات" كانت تستعد لاستقباله ضمن الأسرى المزمع الإفراج عنهم يوم 15 أكتوبر الجاري.

وتم أسر المقدم "عادل كعوات" في إحدى جبهات القتال في منطقة "اليتمة" بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن)، وكان قائداً لكتيبة في لواء الحسم بقوات الجيش الوطني.

Advertisements

كان وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو وفد الحكومة الشرعية في المشاورات الخاصة بالأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، كشف عن مقتل 200 مختطف وأسير، في سجون الحوثيين.

وقال "قدمنا لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس، في جولة مشاورات سويسرا كشفا تفصيليا لـ 158ضحية، تم التحقق من قتلهم تحت التعذيب من قبل الحوثيين حتى نهاية 2019، فيما تبقى الكثير".

وطالب فضائل، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط والقيام بواجبه لمنع هذه الانتهاكات الجسيمة في حق المختطفين.

يذكر أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس كان أعلن، الأحد الماضي، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين لتبادل 1081 أسيراً من الطرفين، وتطبيق الاتفاق والإفراج عن الأسرى بشكل فوري.

وبحسب مصدر حكومي يمني، فإن الاتفاق يشمل الإفراج عن 681 أسيرا حوثيا مقابل إطلاق سراح 400 أسير تابع للشرعية والتحالف لدى ميليشيات الحوثي.