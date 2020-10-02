شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف دور رأس الفتنة الإرهابي عزام التميمي في التحريض ضد الدول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل حافل بالإرهاب والشبهات المستمرة في حياة عزام التميمى، رأس الفتنة الأول، وسمسار الجماعة الإرهابية، والذى يمثل رأس الأفعى والمحرك الرئيسى لجماعة الإخوان، وإعلامها المحرض، والذى يصف نفسه بأنه ناشط سياسى وأكاديمي وإعلامي، خاصة أنه أحد قيادات التنظيم المتطرف. عزام التميمي ارتمى فى حضن الإرهابية، وقدم دعمه وتمويله للجماعة من قطر وتركيا ولندن، ليستمر الهاربون من مصر فى تحريضهم ضد الشعب المصري، وهو الداعم الأول لمنصات الإخوان الإعلامية الراعية للإرهاب، وكذلك التنظيمات المسلحة بالمنطقة.

ويعد التميمي المسئول الأول عن إدارة ملف الإعلام والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية التي تبث من تركيا، حيث يتحكم في السياسة التحريرية والمحتوى المقدم على هذه القنوات، ومن بين المنابر الإعلامية الإخوانية الخبيثة التي يديرها قناة مكملين التي تُبث من إسطنبول بأموال قطرية، مرورا بتأسيسه شركة توريد لأجهزة البث الفضائي لتنظيم الإخوان الراعي الإعلامي للإرهاب في المنطقة، وهناك العديد من الفضائح العديدة التي تحوط التميمى، والذى فضحه الناشط السياسي وائل غنيم من قبل في لقاء عبر شاشة مكملين، التي يملكها عزام التميمي، عراب الجماعة الإرهابية.