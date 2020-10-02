ليبيا تسجل 509 إصابات يومية جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، اليوم الجمعة، تسجيل 509 إصابات يومية جديدة و11 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد.



وذكر المركز، في بيان نشرته بوابة

(الوسط) الإخبارية الليبية، إنه تم اجراء 2505 عينات، تبين سلبية 1996 عينة منها، وإيجابية 509 عينات، منها 282 حالة جديدة و227 حالة مخالطة.

وبهذه الإحصائية الجديدة، يكون إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا 35717 إصابة منها 14813 حالة نشطة، بينما بلغ عدد المتعافين حوالي 20334 حالة، وتوفي من جراء الإصابة بالفيروس 570 منذ بداية ظهور الوباء في البلاد.