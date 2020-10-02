بعد إصابتها بكورونا… ميلانيا ترامب تكشف عن وضعها الصحي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أكتوبر 2020 06:13 مساءً - منذ 4 دقائق ميلانيا ترامب تكشف عن وضعها الصحي طمأنت السيدة الاميركية الاولى ميلانيا ترامب الى “انها تعاني أعراضا خفيفة”، لكنها “بحالة جيدة”، وذلك بعد بعد إعلان زوجها الرئيس الاميركي دونالد ترامب إصابتهما بكوفيد -19 ليل الخميس -الجمعة. وكتبت في تغرديتها، اليوم الجمعة: “شكرا لكم على الحب الذي ترسلونه إلينا. أعاني أعراضا خفيفة، لكنني اشعر عموما بأنني بحالة جيدة. وأتطلع إلى الشفاء العاجل”.

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