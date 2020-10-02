لأسباب مجهولة.. أربعيني يضع حدا لحياته ضواحي خريبكة!

أقدم أربعيني، ليلة أمس الخميس/ الجمعة، على وضع حد لحياته بطريقة مؤلمة، بعدما عثر عليه جثة هامدة قرب محطة للتزود بالوقود على مستوى تراب جماعة بوجنيبة ضواحي خريبكة.

وحسب مصادر محلية، فإن جثة الهالك، البالغ من العمر 46 سنة، عثر عليها معلقة في جدع شجرة، لأسباب لا تزال مجهولة، إذ خلف الحادث حزنا لدى أقاربه، وأصدقائه.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المحلية، والدرك الملكي في المركز الترابي بوجنيبة استنفرت عناصرها في عين المكان، فيما تم فتح بحث قضائي، لمعرفة أسباب الحادث.

وجرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في خريبكة، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.