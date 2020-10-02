سلطات المضيق تجلي الفوج الثاني من النساء العالقات بسبتة المحتلة

أقدمت السلطات المحلية، اليوم الجمعة، على إجلاء الفوج الثاني من النساء العالقات في سبتة المحتلة، البالغ عددهن 100 امرأة.

وكشفت المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ أن النساء العالقات في سبتة المحتلة خضعن لإجراء تحاليل مخبرية، قبل توزيعهن على فنادق ومراكز للشباب، من أجل قضاء فترة الحجر الصحي المحددة في 9 أيام، وفق البروتوكول الجديد لوزارة الصحة.

وكانت التحاليل المخبرية، التي أجريت لأزيد من 100 مغربية عائدة من سبتة المحتلة، أمس الخميس، قد أكدت إصابة 4 منهن بفيروس كورونا المستجد، فيما باقي نتائج الاختبارات جاءت سلبية.

المغربيات، اللائي ثبتت إصابتهن بالفيروس المستجد كوفيد 19، كن عالقات في الثغر المحتل، وقد جرى إخضاعهن إلى العزل الصحي في إحدى الوحدات الفندقية، الموجودة في المضيق.