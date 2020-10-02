أمام ارتفاع الإصابات بالفيروس.. بيضاويون يشتكون من انقطاع أدوية تستعمل في بروتوكول التكفل بكورونا

أصبح البحث عن الأدوية المتعلقة بفيتامين “سي” في صيدليات الدارالبيضاء، كأنك تبحث عن إبرة في كومة قش.

وأمام ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كوفيد-19 في العاصمة الاقتصادية، يشكو البيضاويون من عدم توفر الصيدليات على بعض الأدوية، التي تستعمل في إطار بروتوكول التكفل بمرضى كورونا، مثل فيتامين “سي”، وأدوية الزنك.

وكان محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أوضح في حديث سابق مع “اليوم 24″، أن الأدوية المذكورة، أصبحت قليلة في الصيدليات، بسبب تزايد الطلب عليها، بالنظر إلى أنها تدخل في البرتوكول العلاجي من فيروس كورونا. وأشار المتحدث نفسه إلى أن هناك نوعا من “تهافت غير المصابين بفيروس كورونا على اقتنائها، تحسبا للإصابة بفيروس كورونا، وهو ما تسبب في نفاذ مخزون هذه الأدوية لدى الصيدليات”. Advertisements

وبعد تحذيرات كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بشأن ما أسمته، “نقصا كبير في أدوية الفيتامين “سي” في الصيدليات المغربية”؛ أكدت مختبرات لابورفان، قبل أسابيع أنها قامت بما هو ضروري، لضمان إعادة التخزين في السوق المغربية، لفيتامينات “سي”، وذلك في أسرع وقت ممكن.

وقالت مختبرات لابورفان في مراسلة لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، اطلع “اليوم 24” على نسخة منها، إنها عملت على ضمان إعادة تخزين السوق المغربي في أسرع وقت ممكن خدمة للمرضى.

يذكر أن مدينة الدارالبيضاء تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس منذ فترة؛ ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية، للحد من تفشي كورونا.