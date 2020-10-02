شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تعتزم تمديد "طوارئ كورونا" حتى 31 يناير والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي أن الحكومة الإيطالية تعتزم تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد حتى 31 يناير المقبل. وأضاف كونتي في مؤتمر صحفي في بروكسل بعد قمة للأتحاد الأوروبي "تدرس الحكومة اقتراحا بتمديد حالة الطوارئ حتى 31 يناير المقبل". وحالة الطوارئ رد فعل شائع على كوارث مثل الزلازل أو أزمات الصحة العامة وتسمح للسلطات العامة بالتحرك بشكل أسرع وتجاوز الإجراءات الروتينية. وحالة الطوارئ الحالية من المقرر أن تنقضي في 15 أكتوبر الجاري.

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