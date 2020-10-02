شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالبيت الأبيض : ترامب يعاني من "أعراض خفيفة" والان نبدء بالتفاصيل

قالت وكالة أسوشيتد برس وصحيفة نيويورك تايمز ، أن مسؤولا بالبيت الأبيض قال اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعاني من "أعراض خفيفة" لمرض كوفيد-19 بعد الكشف عن إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا وقال مصدران مطلعان على حالته للصحيفة إنها تشبه أعراض البرد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالبيت الأبيض : ترامب يعاني من "أعراض خفيفة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.