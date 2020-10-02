شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا مدنيين و منازل مدمرة جراء الصراع في "ناجورنو كاراباخ" والان نبدء بالتفاصيل
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف إنه تردد أن المدارس والمستشفيات قد دُمرت أيضا جراء المدفعية الثقيلة.
ولم تشر المنظمة الإنسانية إلى تقدير للضحايا المدنيين ولكنها قالت إن بالغين وأطفال قتلوا وأصيبوا على جانبي خط الاتصال وفي أرمينيا.
وقال بيرتراند لامون الذي يرأس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ناجورنو كاراباخ: "قدرتنا على التحرك في ساحة المعركة محدودة نظرا لشدة القتال واضطراب الموقف".
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