شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يتعقب المخالطين بعد إصابة ترامب وزوجته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن البيت الأبيض تعقبه للمخالطين بعد بعد إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته بفيروس كورونا المستجد. فيما طرح الإعلان عن إصابة ترامب العديد من التساؤلات حول مصير المناظرة الثانية المرتقبة منتصف هذا الشهر، كما طرح تساؤلات حول إمكانية تفشي الوباء بين مسؤولين آخرين في البيت الأبيض. وأكد البيت الأبيض سلبية فحوصات "كورونا" لإيفانكا ترامب وجاريد كوشنر أجريا ونجل ترامب الصغير، كما تأكدت إصابة مديرة حملة ترمب الانتخابية بكورونا.

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